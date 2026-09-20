LIVE Moto2, GP Austria 2026 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring ci attende una gara di capitale importanza nell’intero computo della stagione. La corsa al titolo si fa sempre più interessante ed i 25 punti sul piatto nella giornata odierna saranno assolutamente fondamentali per ogni obiettivo stagionale.

Come tradizione la gara vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.15 e ci proporrà una grande battaglia. La pista austriaca dopotutto presenta numerosi punti di sorpasso e, soprattutto, diverse curve da non sbagliare. La chicane tra curva 2 e curva 3, la discesa di curva 4, oppure le ultime due prima del traguardo. In poche parole, ogni errore significherà ghiaia per i piloti della classe mediana, sempre tenendo a mente che ci troviamo sulla pista nella quale i track limits forse fanno più la differenza in tutto il Mondiale.

La classifica generale propone Manuel Gonzalez nuovamente in fuga dopo la vittoria di Misano (gli mancava addirittura dal Balaton Park del 7 giugno) con 232.5 punti contro i 185 di Izan Guevara, i 157.5 di Ivan Ortolà ed i 149 di Senna Agius. Dalla pole position scatterà Filip Salac che torna davanti a tutti dopo 3 anni davanti a Manuel Gonzalez e Alex Escrig.

Il Gran Premio di Austria della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana sullo splendido tracciato del Red Bull Ring. Buon divertimento!