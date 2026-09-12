LIVE Memorial Pantani 2026 in DIRETTA: Pellizzari e Scaroni tra i più attesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Memorial Pantani, giunto quest’anno alla sua 23ª edizione. I corridori si sfideranno sulle strade di casa dell’indimenticabile campione azzurro, in una corsa che anche quest’anno propone un percorso selettivo e ricco di insidie.

La corsa partirà da Riccione e terminerà, dopo 192,5km di gara, a Cesenatico. Il tracciato, come ogni anno, alterna lunghi tratti pianeggianti alle difficoltà collinari dell’entroterra romagnolo che, soprattutto nella parte centrale, potrebbero fare selezione. La prima vera asperità sarà il Passo delle Siepi, salita di prima categoria lunga 4,2 chilometri e caratterizzata da una pendenza media del 5%. A seguire arriverà un’altra ascesa di prima categoria, il Gorolo: anche in questo caso 4,2 chilometri, ma con una pendenza media più elevata, pari al 6,1%. La parte più selettiva del Memorial Pantani sarà infatti concentrata nel circuito di Longiano-Roncofreddo, che i corridori dovranno affrontare per tre volte.

Il primo ostacolo sarà il muro di Via Felloniche, una salita breve ma particolarmente severa: 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media e punte massime del 18%. Il circuito proporrà poi la salita di San Lorenzo in Scanno, classificata di seconda categoria, lunga 1,7 chilometri con una pendenza media del 7,9%. A completare il trittico delle difficoltà sarà quindi l’ascesa Bivio Roncofreddo, 2,7 chilometri al 6,3% medio. Un passaggio che, ripetuto tre volte, potrebbe contribuire a ridurre sensibilmente il gruppo prima dell’ultima parte di gara; un lungo tratto pianeggiante di 40km che porterà il gruppo fin sul traguardo.

Il grande favorito è l’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), reduce dal successo al Giro della Toscana e dalla grande prestazione alla Coppa Sabatini, e in piena preparazione verso il Mondiale di Montréal. Per evitare uno sprint ristretto, il marchigiano dovrà probabilmente provare ad attaccare da lontano, così come Christian Scaroni (Astana) e Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Il lungo tratto pianeggiante verso Cesenatico potrebbe infatti favorire il rientro del gruppo, dando spazio anche ai corridori più veloci capaci di superare le salite. Tra i più pericolosi ci sono gli uomini della UAE, Jan Christen, Antonio Morgado e Benoît Cosnefroy, quest’ultimo vincitore appena due giorni fa a Peccioli. Attenzione anche ad Alex Aranburu (Cofidis), il più veloce di tutti in caso di arrivo allo sprint.

Il Memorial Pantani 2026, giunto quest’anno alla sua 23ª edizione, partirà da Riccione alle 12.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale a partire dalle 13.30: cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti per farvi vivere al meglio la fase decisiva della corsa. Buon divertimento!