LIVE Leuven-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte con una trasferta in Belgio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Roma e Leuven valido per la prima giornata della league phase della nuova edizione della Champions League femminile, con le giallorosse che inizieranno la stagione europea dopo aver vinto per la terza volta nella sua storia il campionato di Serie A Women.

Nelle ultime settimane, con il campionato ancora da iniziare, la Roma di Gianpiero Piovani, fresco di nomina da allenatore dopo l’addio di Luca Rossettini, ha avuto la possibilità di vincere il primo titolo stagionale pochi giorni fa con la finale della Serie A Cup Women persa ai rigori contro la Juventus. Le giallorosse partono favorite contro la squadra belga, che tuttavia in casa non perde dallo scorso 12 dicembre contro l’Arsenal, una delle squadre più forti del continente.

Infatti, la squadra fondata nel 2002 e che in poco tempo ha bloccato il dominio nazionale di Anderlecht e Standard Liegi, ha vinto gli ultimi due campionati in Belgio, gli unici della sua recentissima storia: parliamo di una società in crescita che la passata stagione ha chiuso il suo percorso europeo agli ottavi di finale contro il già citato Arsenal mentre le giallorosse, che hanno già affrontato le belghe la passata stagione (1-1 al Den Dreef) non sono riuscite a superare la fase campionato della Champions League.

Il match tra Leuven e Roma inizierà alle 18.45 e verrà disputato al Den Dreef con l’arbitro della gara che sarà la danese Frida Klarlund. Potrete seguire l’intero esordio delle giallorosse in Champions League con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!