LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia l’avventura continentale

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, incontro valido per la prima giornata della League Phase.

Inizia dall’Allianz Stadium l’avventura europea delle bianconere, chiamate subito a un confronto molto importante contro la rosa portoghese. L’undici allenato da Isaac Guerrero è riuscito a conquistare l’accesso alla fase campionato dopo aver superato il St. Polten nel terzo turno di qualificazione. Per la bianconere prende così il via una League Phase particolarmente impegnativa: dopo il Benfica arriveranno infatti i match con Hacken, Austria Vienna, OL Lione, Leuven e PSG. Con esclusivamente sei giornate a disposizione, partire bene davanti al proprio pubblico di casa potrebbe quindi assumere un peso molto forte nella corsa alla fase a eliminazione diretta.

Curiosamente, Juventus e Benfica si ritrovano nuovamente di fronte al debutto in un torneo, proprio come nella passata annata. In quell’occasione le bianconere riuscirono a imporsi per 2-1, rimontando l’iniziale vantaggio portoghese firmato da Lucia Alves grazie alla doppietta di Cecilia Salvai. Un precedente davvero ottimo per la formazione bianconera, ma che non deve farsi trarre in inganno di fronte a un Benfica che si presenta a Torino con molte novità rispetto ad un anno fa.

Il formato della Women’s Champions League prevede una classifica unica composta da 18 team. Le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto dovranno passare dagli spareggi. Le ultime sei saranno invece eliminate.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-3): Rusek; Carbonell, Sylla, Lenzini; Schatzer, Rosucci, Redondo, Serturini; Khelifi, Chiba, Pinto. All. Guerrero.

Benfica (4-2-3-1): Pauels; Amado, Testen, Diana Gomes, Lund; Pauleta, Csiki; Lucia Alves, Møller, Davidson; Dorsin. All. Baptista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!