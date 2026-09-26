LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre confidano di arrivare al doppio con Errani/Paolini

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’eventuale match di doppio tra Italia e Ucraina valido come terza partita della semifinale della Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin sperano di raggiungere il doppio decisivo per giocarsi il tutto per tutto contro una nazionale convincente come quella gialloblu.

Per quanto riguarda l’Italia, nel caso in cui si arrivasse al doppio decisivo, è facile pensare che a scendere in campo siano Sara Errani e Jasmine Paolini che potrebbero avere il compito di regalare la vittoria alla squadra azzurra come hanno fatto nei quarti di finale contro la Cina. A sfidare le campionesse Slam e olimpiche potrebbero essere Anhelina Kalinina e Lyudmyla Kichenok, coppia esperta che già da mesi ormai gioca stabilmente nel circuito.

Nel caso in cui l’Italia ottenesse la meravigliosa vittoria sperata contro l’Ucraina, le azzurre segnerebbero il nuovo record di finali raggiunte consecutivamente, solamente pareggiato dal 2023 al 2025 visto che successe tra il 2009 e il 2011 quando la competizione portava ancora il nome di Fed Cup. Arriverebbe un risultato storico, l’ennesimo punto esclamativo di questo meraviglioso periodo che sta vivendo il tennis italiano, maschile o femminile che sia.

L’eventuale match di doppio tra Italia e Cina sarà il terzo match dalle 11.00 e verrà disputato alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live su OA Sport grazie alla nostra cronaca testuale! Buon divertimento a tutti!