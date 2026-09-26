LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2026 in DIRETTA: Cocciaretto o Grant nel primo singolare?

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Ucraina, semifinale di Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre continuano la difesa del titolo dopo la splendida rimonta operata sulle padrone di casa della Cina. A Shenzen la squadra capitanata da Tathiana Garbin si affiderà nuovamente ad una super Jasmine Paolini, ma il singolare d’apertura sarà nuovamente decisivo con diversi dubbi per il coach italiano a margine del netto KO subito da una spenta Elisabetta Cocciaretto.

La marchigiana, reduce da un finale d’estate problematico e ricco di infortuni, è insidiata dall’astro nascente Tyra Caterina Grant. La tennista italoamericana ha le carte in regola per mettere in campo potenza e spensieratezza al cospetto di una Anna Kalinina che non appare ostacolo insormontabile. Anche una ritrovata Cocciaretto avrebbe le caratteristiche giuste per superare l’avversaria, ma l’anconetana vista giovedì appare l’ombra di colei che nelle scorse edizioni ha messo a segno delle autentiche imprese.

Ucraina che molto probabilmente si affiderà ad Anhelina Kalinina. Numero 48 del ranking WTA l’ucraina è stata protagonista dei quarti di finale dapprima piegando in rimonta la belga Otzipka, poi prendendo parte al doppio decisivo al fianco della connazionale Lyudmyla Kichenok. In carriera vanta quattro sconfitte in finale nei tornei WTA tra cui quella agli Internazionali d’Italia quando nel 2023 si arrese alla kazaka Rybakina ed ai problemi fisici. Quattro i successi nei WTA 125, due colti in questa stagione sulla terra rossa di Antalya.

Il primo singolare di Italia-Ucraina, semifinale di Billie Jean King Cup 2026, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurre!