LIVE Italia-Turchia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio titolo e pass olimpico!

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei femminili 2026 di volley, in programma a Istanbul tra Italia e Turchia. Un anno dopo, ancora una di fronte all’altra quando sul tavolo c’è un titolo importante cme l’Europeo e il pass diretto ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. Italia e Turchia si ritrovano oggi alle 18.00 alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per decidere chi sarà campione d’Europa, riportando Julio Velasco e Daniele Santarelli al centro di una sfida che dodici mesi fa assegnò il Mondiale alle azzurre. Questa volta cambia completamente lo scenario: la Turchia gioca in casa, davanti a un pubblico pronto a spingerla verso la rivincita, mentre l’Italia si presenta all’ultimo atto forte dei titoli olimpico e mondiale e di un percorso europeo ancora senza sconfitte.

Non sarà soltanto Velasco contro Santarelli, né semplicemente Egonu contro Vargas. La finale mette a confronto due squadre capaci di sviluppare una potenza offensiva impressionante attraverso sistemi differenti. L’Italia ha ampliato ulteriormente le proprie possibilità con Ekaterina Antropova in posto 4, Myriam Sylla nell’altra banda e Paola Egonu opposto, una soluzione che permette ad Alessia Orro di avere contemporaneamente tre attaccanti di grande peso, alle quali si aggiungono Anna Danesi e Sarah Fahr al centro. La Turchia possiede invece in Melissa Vargas un terminale al quale può affidare un volume enorme di palloni senza perdere pericolosità, soprattutto nelle situazioni di palla alta.

È proprio Santarelli che proverà probabilmente ad aggredire l’Italia con la battuta. Antropova deve sostenere responsabilità in ricezione molto differenti rispetto a quelle abituali da opposto e Sylla e Fersino diventano fondamentali nel proteggere gli equilibri della seconda linea. La semifinale con la Polonia ha offerto indicazioni importanti: l’Italia ha saputo dominare per lunghi tratti, ma nei momenti di ricezione meno precisa ha dovuto gestire un numero maggiore di palloni alti. Contro il muro turco la qualità di quelle situazioni potrà pesare moltissimo. La stessa necessità riguarda però la Turchia. Elif Şahin diventa particolarmente pericolosa quando può coinvolgere Eda Erdem e Zehra Güneş, impedendo al muro avversario di anticipare le proprie scelte su Vargas. Le due centrali hanno avuto un impatto notevole contro la Serbia: Erdem ha realizzato 12 punti con il 56% offensivo, Güneş 11 con il 58%. Aggiungendo i 18 punti di Vargas si comprende perché una delle priorità azzurre sarà spostare la costruzione turca lontano dalla rete e rendere più prevedibile la distribuzione.

Qui può diventare determinante uno dei fondamentali che meglio ha funzionato nella semifinale azzurra. L’Italia ha travolto la Polonia 18-4 nel confronto a muro, con Danesi e Fahr capaci di presidiare il centro e un contributo importante anche delle giocatrici di palla alta. Pensare di fermare Vargas sistematicamente con il muro punto sarebbe però irrealistico: servirà soprattutto indirizzarne gli attacchi, toccare palloni e permettere alla difesa di costruire opportunità di contrattacco. La qualità della correlazione muro-difesa può diventare uno dei veri spartiacque della finale. In fase offensiva l’Italia ha invece la possibilità di distribuire maggiormente le responsabilità. Egonu ha segnato 27 punti contro la Svezia e 20 nella semifinale con la Polonia, ma non è necessario che ogni situazione difficile finisca nelle sue mani. Antropova offre un secondo terminale di altissimo livello, Sylla garantisce soluzioni anche sui palloni meno puliti e Danesi e Fahr impediscono alle centrali turche di concentrarsi esclusivamente sulle attaccanti laterali. La grande sfida di Orro sarà mantenere imprevedibile il gioco anche nei momenti nei quali la ricezione perderà qualità.

Vargas rappresenta invece il riferimento inevitabile del sistema di Santarelli. Nei quarti contro la Germania aveva realizzato 26 punti, con cinque ace e quattro muri, dimostrando quanto possa incidere anche fuori dall’attacco. Per l’Italia sarà quindi fondamentale evitare serie prolungate della fuoriclasse turca al servizio e, nello stesso tempo, impedire che la Turchia trovi continuità nella fase break. Poi ci sarà la componente mentale, difficilmente quantificabile ma inevitabilmente centrale. La Turchia giocherà davanti al proprio pubblico e potrà trasformare l’entusiasmo della Sinan Erdem Sports Hall in energia, ma dovrà anche convivere con la pressione di una finale europea in casa. L’Italia conosce invece il peso di appuntamenti simili e arriva a Istanbul con 39 vittorie consecutive contro Nazionali europee. Velasco ha già indicato lo scenario alle proprie giocatrici: sarà un’Italia chiamata a misurarsi non soltanto con sei avversarie dall’altra parte della rete, ma con un ambiente completamente schierato.

Sul fondo rimane inevitabilmente la finale mondiale dello scorso anno. Santarelli ha l’occasione di ribaltare quel verdetto, mentre Velasco può aggiungere un altro capitolo al ciclo vincente della Nazionale. Ma tatticamente sarà una sfida nuova, soprattutto per l’evoluzione compiuta dall’Italia con Antropova stabilmente inserita in banda. Le azzurre cercano il quarto titolo europeo dopo quelli del 2007, 2009 e 2021 e, vincendo, aggiungerebbero la corona continentale ai titoli olimpico e mondiale già detenuti. La Turchia vuole invece prendersi l’Europa davanti al proprio pubblico e consumare la rivincita iridata. Battuta, ricezione, palla alta, centrali e tenuta emotiva: dentro questi equilibri si giocherà una finale nella quale la potenza da sola non sarà sufficiente.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE ddella finale degli Europei femminili 2026 di volley, in programma a Istanbul tra Italia e Turchia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alla 18.00. Buon divertimento!