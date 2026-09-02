LIVE Italia-Svezia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: la nuova sfida ad Haak vale la semifinale

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La presentazione della partita – I probabili sestetti – Haak da 34 punti di media – Il primo atto di Italia-Svezia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Svezia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Brno (Cechia) da imbattute, dopo aver primeggiato nella Pool D a Göteborg (Svezia) con cinque vittorie all’arrivo e dopo aver travolto la Bulgaria con un secco 3-0 nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Le Campionesse del Mondo dovranno vedersela contro l’arrembante compagine scandinava, che nel girone ha perso contro l’Italia e la Francia, riuscendo poi a battere la Cechia con il massimo scarto nel primo match da dentro o fuori.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico e proverà a replicare il successo per 3-0 conseguito nello scontro diretto di domenica 23 agosto, ma dovrà stare molto attenta all’arrembante formazione guidata da coach Lorenzo Micelli, che è sicuramente inferiore dal punto di vista tecnico e come qualità media della rosa, ma ha la sostanza per creare diversi grattacapi alle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del confronto tra la Polonia e i Paesi Bassi, con tanto di trasferimento a Istanbul (Turchia) per affrontare la parte conclusiva della competizione.

Il CT Julio Velasco confermerà quella che è ormai la formazione tipo: Paola Egonu opposto, Alessia Orro palleggiatrice, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi centrali, Eleonora Fersino il libero. Si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe, a disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli. La Svezia si affiderà all’opposto Isabelle Haak, miglior marcatrice del torneo con 34 punti di media a partita; da non sottovalutare anche le schiacciatrici Anna Haak e Anna Hellvig.

OA Sport vi propone la diretta live di Italia-Svezia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.