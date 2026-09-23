LIVE Italia-Spagna, Mondiali calcio femminile U20 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per la finale

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della semifinale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile: oggi l’Italia affronterà la Spagna nella sfida che vale l’accesso alla finalissima della competizione.

L’Italia affronta la Spagna nella sfida che mette in palio un posto nella finalissima del torneo. Le azzurrine di Nicola Matteucci scendono in campo allo Stadion Miejski LKS di Lodz, in Polonia, con la possibilità di scrivere una pagina senza precedenti per il calcio femminile azzurro. Nessuna Nazionale femminile italiana, infatti, tra selezione maggiore e categorie giovanili, è mai riuscita a raggiungere la finale di un torneo mondiale sotto l’egida della FIFA.

L’Italia arriva alla semifinale dopo un percorso ordinato. Le azzurrine hanno chiuso al primo posto il Gruppo D grazie ai successi contro Stati Uniti per 2-1 e Nuova Zelanda per 3-0 e al pareggio per 1-1 contro il Giappone. Agli ottavi di finale è poi arrivata la soffertissima qualificazione ai calci di rigore contro la Cina, dopo l’1-1 maturato al termine dei supplementari, mentre nei quarti di finale la rosa di Matteucci ha offerto una delle migliori prestazioni della competizione superando la Corea del Sud per 3-1 grazie alla doppietta di Karen Appiah e alla rete di Paola Fadda.

L’ostacolo più complicato arriva però proprio adesso. La Spagna si presenta alla semifinale con un percorso intoccabile: cinque successi in altrettanti match, la bellezza di 19 reti realizzate e solamente una subita. Le iberiche hanno chiuso a punteggio pieno il Gruppo F sconfiggendo Nigeria per 2-0, Nuova Caledonia per 11-0 e Cina per 3-1, prima di eliminare il Portogallo per 2-0 agli ottavi di finale e il Brasile per 1-0 nei quarti di finale.

Tra le osservate principali ci sarà Pau Comendador, talento straordinario del Real Madrid e capocannoniera della Spagna nella competizione con cinque reti. Attenzione anche alla qualità a tutto campo di Celia Segura, mentre l’Italia proverà ancora una volta ad affidarsi alla velocità e al cinismo straordinario di Karen Appiah, grande protagonista della vittoria ottenuta contro la Corea del Sud.

Il match ha anche il sapore della rivincita. Poco più di un anno fa, nella semifinale degli Europei Under 19 del 2025, fu proprio la Spagna a chiudere il cammino dell’Italia dominando per 2-0 dopo i tempi supplementari. Questa volta la posta in palio è ancora più alta: ottenere un successo significherebbe conquistare una storica finale mondiale contro una tra l’altra asiatica Corea del Nord e la Colombia.

Il fischio d’inizio del match odierno è fissato per le ore 15.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della semifinale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile tra l’Italia e la Spagna: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!