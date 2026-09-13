LIVE Italia-Spagna, Europei beach soccer femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa in finale

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Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la Finale dei Campionati Europei 2026 di beach soccer femminile, competizione in fase di svolgimento sulla sabbia di Viareggio, in provincia di Lucca. Partita importantissima per le azzurre, ritornate nell’ultimo atto continentale a quattro anni dall’ultima volta, al tempo perso per 2-0 proprio contro le iberiche.

Le nostre portacolori sono riuscite a raggiungere l’obiettivo grazie alla sfida contro l’Ucraina, regolata in semifinale con un secco 4-1. Le furie rosse invece si sono liberate agilmente del Portogallo per 5-4. Non sarà il primo incrocio tra le due compagini in questa edizione: nella fase a gironi infatti la squadra tricolore riuscì ad avere la meglio, imponendosi per 2-1 dopo una rimonta di carattere.

Ma adesso, si sa, sarà tutt’altra storia. Seppur in un tempo molto risicato, le avversarie avranno avuto modo di studiare più approfonditamente lo stile di gioco delle nostre ragazze che, a loro volta, cercheranno di dare il meglio per poter conquistare il titolo per la prima volta nella storia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, finale degli Europei 2026 di beach soccer in fase di svolgimento a Viareggio. Minuto dopo minuto, azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 16:45. BUON DIVERTIMENTO!