LIVE Italia-Spagna, Europei beach soccer 2026 in DIRETTA: va in scena la stessa finale della scorsa edizione

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della finale degli Europei di beach soccer con l’Italia impegnata con la Spagna nella replica dell’atto conclusivo dello scorso anno: furono gli azzurri a trionfare, con il risultato di 8-5 per i ragazzi del commissario tecnico Emilio Del Duca.

L’Italia ha raggiunto il podio per il sesto anno di fila e la finale per il quarto anno consecutivo: gli azzurri cercano il quinto titolo della storia dopo le vittorie nel 2005, nel 2018, nel 2023 e nel 2025 e lo faremo contro una nazionale che sappiamo affrontare e che è ormai da anni la nostra diretta rivale, anche se ci mancherà purtroppo la nostra stella Marco Giordani, autore di otto reti nel corso della competizione, che purtroppo ha subito un espulsione nella semifinale contro la Svizzera.

Se gli azzurri di Del Duca hanno superato agilmente l’appena citata Svizzera per 10-4, la Spagna ha superato, anche loro in maniera convincente, la Danimarca con il risultato di 8-1. Sarà un match combattutissimo dall’inizio fino alla fine, che forse vede gli iberici leggermente favoriti nel pronostico anche per la pesante assenza di Giordani.

Il match tra Italia e Spagna inizierà alle 18.00 e verrà disputato a Viareggio. Nella stessa giornata, pochissime ore prima, andrà in scena la finale della competizione femminile dove si sfideranno sempre la nostra Nazionale contro quella iberica per un doppio incontro tutto da vivere. Potrete seguire l’intera finale maschile in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!