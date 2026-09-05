LIVE Italia-Polonia, Europei volley femminile 2026 in DIRETTA: serve alzare l’asticella per l’ingresso in finale

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La presentazione della partita – I probabili sestetti – Com’è la Polonia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Polonia, semifinale degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Istanbul, dove si sono trasferite in seguito alle cinque partite vinte nella fase a gironi in quel di Göteborg (Svezia) e alle prime due partite della fase a eliminazione diretta disputate a Brno (Cechia), dove hanno avuto la meglio sulla Bulgaria con il massimo scarto e sulla Svezia per 3-1. Le Campionesse del Mondo se la dovranno vedere contro le temibili biancorosse, che nella Pool A hanno sconfitto la quotatissima Turchia e poi hanno regolato il Portogallo e l’Olanda tra ottavi e quarti di finale.

Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e avvincente, la nostra Nazionale ha tutte le carte in tavola per fare saltare il banco e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo di domenica, da disputarsi sempre nella metropoli anatolica contro la vincente del confronto tra la Turchia e la Serbia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 dovranno stare molto attente alle biancorosse di coach Stefano Lavarini, che sono in possesso di un gioco molto solido e che hanno i mezzi per pungere in fase offensiva, giocando su buoni ritmi e con delle individualità di spicco in grado di fare la differenza.

Il CT Julio Velasco confermerà quella che è ormai la formazione tipo: Paola Egonu opposto, Alessia Orro palleggiatrice, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi centrali, Eleonora Fersino il libero. Si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe. La Polonia si affiderà in particolar modo alla bomber Magdalena Stysiak, schierata in diagonale con Katazryna Wenerska, i martelli Julita Piasecka e Monika Lampkowska, al centro Maja Koput e Magdalena Jurczyk, Justyna Lysiak il libero.

OA Sport vi propone la diretta live di Italia-Polonia, semifinale degli Europei 2026 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 18.00 italiane (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi). Buon divertimento a tutti.