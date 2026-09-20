LIVE Italia-Germania, Mondiali canoa polo 2026 in DIRETTA: azzurri per spodestare i campioni in carica nella finale iridata

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della finale per l’oro dei Mondiali senior di canoa polo maschile 2026: a Duisburg, in Germania, oggi, domenica 20 settembre, alle ore 15.40, l’Italia ed i padroni di casa teutonici si sfideranno per il titolo iridato.

Per entrambe le squadre si tratta di un doppio impegno odierno: l’Italia in semifinale questa mattina ha battuto la Gran Bretagna per 4-3 nei tempi regolamentari, mentre la Germania ha superato la Francia sempre per 4-3, ma dovendo ricorrere ai tempi supplementari.

Nella seconda fase a gironi della manifestazione iridata teutonici ed azzurri si sono già incontrati, nel match giocato proprio ieri, e nell’occasione hanno vinto i tedeschi per 3-5. Si tratta dell’unica sconfitta dell’Italia finora nel torneo, mentre i teutonici sono imbattuti.

Il match inizierà alle ore 15.40. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della finale per l’oro dei Mondiali senior di canoa polo maschile 2026, che si giocherà tra Italia e Germania: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!