LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali calcio femminile U20 2026 in DIRETTA: azzurre per proseguire il cammino

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale dei quarti di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile: oggi l’Italia affronterà la Corea del Sud nella sfida che vale l’accesso alle semifinali del torneo.

Le azzurrine di Nicola Matteucci tornano in campo allo stadio Sosnowiec Arena, in Polonia, per provare a scrivere un’altra pagina di pura storia e ottenere l’accesso alle semifinali. L’Italia U20 femminile arriva a questa sfida ancora imbattuta nel torneo. Le azzurrine hanno chiuso al primo posto il Girone D dopo aver sconfitto gli Stati Uniti per 2-1 e la Nuova Zelanda per 3-0, prima del pareggio finale per 1-1 contro il Giappone. Agli ottavi di finale è poi arrivata una soffertissima vittoria contro la Cina: 1-1 dopo i tempi regolamentari, poi supplementari e successo per 5-4 ai calci di rigore.

Dall’altra parte ci sarà una Corea del Sud molto agguerrita. Le giovani calciatrici asiatiche hanno chiuso il Gruppo C al secondo posto con quattro punti, pareggiando 1-1 contro la Francia, perdendo 3-1 con il Ghana e sconfiggendo 3-2 l’Ecuador. Agli ottavi di finale hanno poi buttato fuori l’Argentina per 1-0 grazie alla rete di Beom Yeju.

Quella contro la Corea del Sud sarà la terza sfida consecutiva dell’Italia contro una nazionale asiatica, dopo il Giappone e la Cina. Le sudcoreane sono una rosa organizzata e tecnicamente molto interessante: attenzione in particolare al talento di Jo Hyeyoung, pericolosa nell’uno contro uno, alla regista Beom Yeju e al difensore Nam Seungeun, nominata MVP nell’ottavo di finale contro l’Argentina.

Per l’Italia si tratta già del miglior posizionamento di sempre nella competizione. Prima dell’edizione 2026, infatti, le azzurrine avevano partecipato al Mondiale Under 20 unicamente nel 2012, chiudendo alla fase a gironi. La Corea del Sud, invece, disputa la competizione per la settima volta e ha ottenuto come miglior posizione il terzo posto del 2010.

Il fischio d’inizio del match odierno è fissato per le ore 15.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dei quarti di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile tra l’Italia e la Corea del Sud: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!