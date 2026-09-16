Calcio
LIVE Italia-Cina, Mondiali calcio femminile U20 2026 in DIRETTA: inizia la fase da dentro o fuori
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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile: oggi, mercoledì 16 settembre, l’Italia affronterà la Cina all’Arena Sosnowiec dell’omonima città polacca per provare a staccare il pass per i quarti.
Nella prima fase a gironi l’Italia ha chiuso al primo posto il Gruppo D, qualificandosi con un turno d’anticipo per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata: le azzurrine quest’oggi scenderanno in campo contro le asiatiche, che invece hanno chiuso al terzo posto nel Gruppo F.
In caso di successo, poi, l’Italia affronterà nei quarti di finale, sabato 19 alle 15.00, la vincente di Argentina-Corea del Sud, match che si disputerà sempre quest’oggi, sullo stesso campo delle azzurrine, con inizio alle ore 15.00. L’Italia, dunque, giocherà sapendo già chi affronterebbe in caso di passaggio del turno.
Il fischio d’inizio del match odierno è fissata per le ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile tra l’Italia e la Cina: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!