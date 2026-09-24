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LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2026 in DIRETTA: primo singolare determinante per le azzurre
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Cina, match valido per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026. Esordio determinante per il team guidato da Tathiana Garbin, con le padrone di casa vogliose di riscattare la sconfitta patita nella passata edizione della massima competizione a squadre femminile. Appuntamento alle 11.00 con l’inizio del tie che determinerà la semifinalista che sfiderà sabato una tra Ucraina e Belgio.
In casa Italia dovranno essere sciolti gli ultimi dubbi della vigilia. Favorita per ricoprire il ruolo di prima singolarista è Elisabetta Cocciaretto, ma fino all’ultimo istante Tyra Caterina Grant cercherà di mettere in difficoltà capitan Garbin. La giovane azzurra potrebbe ben adattare il proprio tennis aggressivo sul veloce indoor di Shenzhen. Tuttavia la marchigiana, seppur non reduce da un periodo brillante, spesso ha saputo accendersi proprio quando indossa la maglia azzurra.
Ballottaggio invece tra le fila asiatiche con la veterana Shuai Zhang che insidia Xinyu Jiang. Potrebbe pesare nelle scelte del capitano cinese l’ipotesi del doppio decisivo in cui Zhang partirebbe sicuramente titolare. La singolarista n.1 delle padrone di casa, che sfiderà nel secondo match Jasmine Paolini, sarà la ritrovata Qinwen Zheng, tornata ai propri livelli ai recenti US Open. Fondamentale dunque spostare l’ago della bilancia aggiudicandosi il primo singolare.
Il primo singolare di Italia-Cina, quarto di finale di BJK Cup 2026, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurre!