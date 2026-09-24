LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2026 in DIRETTA: Errani/Paolini in campo nel doppio decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’eventuale terzo incontro della sfida tra Italia e Cina valida per i quarti di finale della Billie Jean King Cup che le azzurre vincono da due edizioni di fila e per tre volte consecutive hanno raggiunto almeno la finale. Le ragazze di Tathiana Garbin cercano l’ennesima conferma per restare al vertice del tennis mondiale.

Racconteremo l’eventuale match decisivo tra la squadra azzurra e quella asiatica che quindi potrebbero giocarsi l’accesso alla semifinale contro una tra Ucraina e Belgio al doppio, con Sara Errani e Jasmine Paolini che tornerebbero a giocare una partita insieme dopo diversi mesi di assenza con la prima italiana al mondo nella classifica mondiale che ha deciso di concentrarsi sul singolare, cercando di risalire in classifica e rientrare in top dieci.

Nel caso in cui dopo due match il risultato tra Italia e Cina fosse quello di 1-1, le nostre campionesse Slam dovranno affrontare molto probabilmente la coppia composta da Shuai Zhang e Hanyu Guo, con quest’ultima che si è laureata campionessa del torneo di doppio femminile di Wimbledon: un doppio esperto, che potrebbe impensierire e non poco le nostre azzurre.

Il match decisivo tra Italia e Cina sarà il terzo a partire dalle 11.00, con la sfida tra azzurre e asiatiche che verrà disputata alla Shenzen Bay Sports Centre Arena, in casa delle orientali. Potrete seguire il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!