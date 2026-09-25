Calcio
LIVE Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA: inizia il secondo ciclo di Mancini
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Belgio, partita valevole per la prima giornata del gruppo 1 della Nations League di calcio 2026/2027. Allo Stadio Olimpico di Roma inizia il secondo ciclo in nazionale di Roberto Mancini, che torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo la vittoria degli Europei 2021.
Un ritorno inaspettato che segna l’inizio di un nuovo corso per il calcio italiano, il quale proverà ad alzare la testa dopo la mancata qualificazione ai Mondiali americani, la terza consecutiva dopo quella di Russia 2018 e Qatar 2022. Per gli azzurri la Nations League rappresenta un’occasione importante per misurarsi contro le migliori formazioni d’Europa e valutare nel corso delle settimane i propri progressi.
Nuovo CT anche per il Belgio, che si prepara a vivere il debutto di Mark van Bommel. I Diavoli Rossi sono reduci dai quarti di finale raggiunti al Mondiale, dove si sono arresi solamente 2-1 alla Spagna, poi vincitrice del trofeo, dimostrando di poter giocare alla pari con gli iberici.
L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma con il calcio d’inizio previsto alle 20.45. Ad arbitrare l’incontro sarà il tedesco D.Siebert. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!
PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Kean, Maldini. Ct. Mancini
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Seys, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct. Van Bommel