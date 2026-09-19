LIVE Italia-Australia, Mondiali basket in carrozzina 2026 in DIRETTA: un ultimo passo verso la gloria!

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Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei Mondiali di basket in carrozzina 2026 a Ottawa. Si tratta di un momento storico: l’Italia, per la prima volta, gioca l’ultimo atto della rassegna iridata. Dall’altra parte del campo c’è l’Australia, due volte campione mondiale e due volte oro paralimpico.

Si tratta di una squadra, quella australiana, che da alcuni anni sembrava però non avere così tanto mordente a livello internazionale. Quest’anno, nei fatti, il contributo di alcuni dei big degli anni d’oro rimasti, come Tristan Knowles e Bill Latham, e l’ingresso a livelli straordinari di Jaylen Brown (21 anni), ha creato una situazione che ha reso i Rollers molto difficili da affrontare per chiunque. Proprio Brown non è mai andato sotto i 20 punti, ne ha segnati due volte più di 30 e un’altra 41.

L’Italia si affiderà ancora una volta a Filippo Carossino e Giulio Maria Papi come prime opzioni offensive. Nulla di strano: parliamo dei due giocatori più rappresentativi, quelli che finora hanno letteralmente trascinato gli azzurri fino a questo punto, aiutati a rotazione dal veterano Ahmed Raourahi, da Andrea Giaretti e da Alessandro Sbuelz, con Joel Boganelli che, a vent’anni, sta già ritagliandosi anche lui spazi importanti.

Azzurri che arrivano imbattuti a questa finale: nel girone battuti Brasile 77-32, Paesi Bassi 63-56 e USA 66-59. Dagli ottavi in poi vittorie su Argentina 71-44, Polonia 75-68 e Gran Bretagna 63-59. Nessuna sconfitta, parimenti, per gli aussie. Nel primo girone vittorie su Argentina 100-46, Turchia 90-67 e Gran Bretagna 77-59, poi, dagli ottavi, Brasile 69-44, Spagna 70-66 e Germania 84-83. In quest’ultimo caso decisivo il supplementare con il tiro della vittoria di Brown a 6″5 dal termine.

La finale mondiale di basket in carrozzina tra Italia e Australia si giocherà questa sera alle ore 22:45. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!