LIVE Inter-Bollklubben Häcken, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA: debutto stagionale in Europa

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Inter e Bollklubben Häcken valido per la prima giornata della League Phase di Champions League femminile, con le nerazzurre di David Sassarini che esordiranno nella competizione in casa alla ricerca di tre punti importantissimi per iniziare al meglio la campagna europea.

L’Inter, che ancora deve esordire in campionato dopo il secondo posto conquistato la passata stagione, ha iniziato la stagione con la sconfitta in semifinale nella Serie A Cup Women con la Juventus che ha raggiunto la finale, poi persa contro la Roma, con il risultato di 1-0 per le bianconere. Per quanto riguarda la fase di qualificazione della Champions League, le nerazzurre hanno superato le tedesche del Wolfsburg ai calci di rigore dopo aver perso l’andata per 2-0.

Per quanto riguarda la squadra svedese, che ha visto iniziare il campionato nazionale a fine marzo, il momento che si sta vivendo è clamoroso: tredici risultati utili consecutivi, di cui dodici sono vittorie. L’Häcken è ovviamente prima in classifica nell’Allsvenskan con cinque punti di vantaggio sull’Hammarby dopo diciannove giornate disputate, una cavalcata trionfale visto che al momento le vespe hanno ottenuto diciassette vittorie, una sconfitta e un pareggio nella terra nazionale.

Il match tra Inter e Bollklubben Häcken inizierà alle 18.45 e verrà disputato allo Stadio Ernesto Breda a Sesto San Giovanni con l’arbitro ufficiale della gara sarà la croata Ivana Martincic. Potrete seguire l’intero match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!