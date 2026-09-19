LIVE Gran Premio del Lazio 2026 in DIRETTA: torna una corsa storica, Godon favorito

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Lazio 2026. A distanza di ben 18 anni dall’ultima edizione la corsa laziale torna ad animare il periodo dedicato alle classiche italiane. 179.6 chilometri con partenza da Fiuggi ed arrivo ad Anguillara Sabazia con il percorso che strizza l’occhio ai velocisti, anche se non mancheranno ascese e saliscendi che potrebbero mettere in difficoltà alcuni sprinter. Partenza ufficiale alle 12.20, con arrivo previsto alle 16.30 circa.

Avvio da Fiuggi che presenterà subito una salita, con il tracciato che discenderà poi in direzione Ferentino. Dopo circa 40 chilometri si tornerà a salire quando la corsa transiterà ad Anagni, mentre le velocità si innalzeranno grazie alla discesa che inizierà dopo l’attraversamento del comune di Palestrina. Dal km 120, a margine di un tratto molto agevole, bisognerà superare l’ascesa che porterà a Campagnano di Roma. Altra discesa verso il Lago di Bracciano seguita da uno strappetto che sarà l’ultima occasione per evitare uno sprint che sembra l’epilogo maggiormente atteso. Ultimo km privo di curve, con l’arrivo velocissimo in quel di Anguillara Sabazia.

Favorito d’obbligo il francese Dorian Godon (Netcompany INEOS), capace di reggere su percorsi ancor più mossi di quello odierno, e di scatenare poi la sua potenza in volata. INEOS che potrà sfruttare anche Sam Welsford nel caso in cui il transalpino dovesse incappare in inattesi problemi. Diversi gli italiani in grado di ben figurare a partire da Andrea Vendrame (Jayco AlUlula), Giovanni Lonardi e Mirco Maestri (Team Polti Visit Malta), Stefano Oldani (Caja Rural Seguros RGA) e Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort). Nell’eventualità di corsa dura bisogna considerare uomini del calibro di Simone Velasco (XDS Astana Team), Alessandro Covi (Jayco AlUlula) e Clèment Champoussin (XDS Astana Team).

Il Gran Premio del Lazio, 179.6 chilometri con partenza da Fiuggi ed arrivo ad Anguillara Sabazia, inizierà alle 12.20. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta con aggiornamenti minuto per minuto a partire dalle 14.00. Buon divertimento a tutti!