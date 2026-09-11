LIVE GP Quebec 2026 in DIRETTA: antipasto di Mondiale con Evenepoel, Seixas e Del Toro

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Prix Cycliste de Quebec 2026. Inizia la trasferta nordamericana del gran ciclismo con la quindicesima edizione di questa corsa che con i suoi 206 km, tutti intorno a Quebec, fa da antipasto al Mondiale di Montreal (Canada) in programma a fine mese.

Il percorso prevede un circuito di 10.3 chilometri da ripetere per 20 volte per un totale di 206 chilometri da percorrere. Lo snodo cruciale è ancora una volta la Cote de la Montagne (800 metri all’8.8% di pendenza media), la cui cima è posta a 1.3 km dall’arrivo.

Tantissimi i big al via di quest’edizione del GP del Quebec in quello che è un primo test in vista del Mondiale. Sarà il primo confronto tra Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), rispettivamente secondo, terzo e quarto all’ultimo Tour de France.

Attenzione anche all’esplosività di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), reduce dalla vittoria al Mondiale della mountain bike. In casa Italia occhi rivolti a Giulio Ciccone (Lidl Trek) ed Alberto Bettiol (XDS Astana Team), terzo l’anno scorso, entrambi convocati ai prossimi Mondiali.

La partenza è prevista per le 11.00 ora locale, le 17.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Gran Prix Cycliste de Quebec 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!