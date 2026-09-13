LIVE GP Montreal 2026 in DIRETTA: antipasto sul percorso dei Mondiali! Evenepoel sfida Seixas, c’è Ciccone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Prix Cycliste de Montreal 2026. Prosegue la campagna nordamericana in avvicinamento al Mondiale su strada: dopo il GP de Quebec di 48 ore fa i corridori si daranno battaglia a Montreal per quello che sarà un vero e proprio antipasto della corsa in linea iridata.

Il percorso misura 214,4 chilometri ed è composto circuito di 13,4 chilometri da ripetere 16 volte. I corridori affronteranno una sequenza continua di strappi: si comincia con la Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%), prima di affrontare la Côte de la Polytechnique (780 metri al 6% con un tratto di 200 metri all’11%). Dopo la discesa arriva quindi l’Avenue Pagnuelo (534 metri al 7,5%), seguita da un breve tratto pianeggiante e dalla discesa verso il rettilineo d’arrivo.

Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansrgohe) ha vinto il GP del Quebec mandando un messaggio a tutti gli addetti ai lavori e agli avversari. Il belga è chiamato a testarsi su un percorso più duro dove potrebbe uscire la classe del giovane talento francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). È chiamato a rispondere Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), apparso non in grande forma due giorni fa. In casa Italia occhi puntati specialmente su Giulio Ciccone (Lidl – Trek), secondo in Quebec, che cerca di affinare la condizione in vista della corsa iridata.

Il GP del Montreal scatterà alle 10.15 locali, le 16.15 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale del Gran Prix de Montreal 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!