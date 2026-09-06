LIVE GP Industria&Artigianato 2026 in DIRETTA: iniziano le Classiche italiane verso il Mondiale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del GP Industria&Artigianato 2026. Iniziano le Classiche italiane che porteranno al Mondiale canadese, con ben 16 corse che da qui a metà ottobre verranno percorse sul territorio italiano. 196.5 chilometri animeranno la classica toscana, giunta all’edizione numero 48. Come di consueto la salita di San Baronto rappresenterò l’asperità principale di giornata, ma attenzione ad una novità proposta nel finale che renderà la gara ancor più selettiva. Partenza prevista alle 10.55, con la nostra diretta che prenderà il via dalle 14.3o.

Percorso che offrirà in avvio un percorso in linea con partenza da Larciano fino a Monsummano Terme e ritorno. Dal primo passaggio sul traguardo che avverrà al km 28.4 si percorrerà un circuito pianeggiante lungo 13.7 km da ripetere in tre occasioni. La prima asperità verrà affrontata dopo 81 km, e chiaramente si tratterà della salita di San Baronto. Ascesa di 9.6 km con pendenza media del 3.1 % .Salita divisa in due tronconi con i primi 3 km duri che offriranno un picco del 14.6%, ed i restanti 6000 metri irregolari e dolci che porteranno fino allo scollinamento. Il secondo circuito che prevede al suo interno l’ascesa dovrà essere ripetuto per 5 volte, con l’ottavo passaggio che culminerà a 17.8 km dall’arrivo. Da questo frangente si affronterà un terzo circuito che equivale alla novità di questa edizione. Si transiterà infatti a Cecina con la salita di Mungherino (7.2 km al 4.8% e punte al 13.4%). Sollinamento previsto a poco più di 7 km da Larciano, con la discesa che terminerà a circa 1000 metri dall’arrivo.

Saranno ben 8 le formazioni World Tour al via. Uomo da battere sembra però un corridore di un team Professional, ovvero Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), reduce dalla vittoria ai Mondiali di Mointain Bike. La UAE Team Emirates-XRG non annovera il campione in carica Isaa Del Toro, ma si affiderà a Jan Christen ed Igor Arrieta. Potranno ben figurare gli azzurri della XDS Astana Diego Ulissi, Alberto Bettiol e Christian Scaroni, con la formazione kazaka che può puntare anche su Clement Champoussin. Occhi puntati sugli uomini Tudor Pro Cycling Team che portano il nome di Michael Storer e Mathys Rondel, mentre la coppia Bahrain Victorious composta da Lenny Martinez ed Antonio Tiberi potrebbe cercare di rendere la corsa dura sin dalle prime tornate.

Il GP Industria&Artigianato 2026 inizierà alle 10.55. La DIRETTA LIVE scritta di OA Sport prenderà il via a partire dalle 14.30 con aggiornamenti minuto per minuto. Buon divertimento a tutti!