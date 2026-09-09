LIVE Giro della Toscana 2026 in DIRETTA: Finn e Pellizzari preparano il Mondiale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Giro della Toscana 2026. Dopo l’antipasto del GP Industria&Artigianato continuano le classiche italiane che porteranno agli appuntamenti clou di questo autunno. 189.4 km con partenza ed arrivo in quel di Pontedera ed un tracciato che ricalcherà quello offerto nella passata stagione. Corsa giunta all’edizione numero 98 che prenderà il via alle 13.15 con la partenza ufficiale dalla cittadina toscana.

Per i primi 20 chilometri non ci saranno difficoltà altimetriche, con il percorso che tenderà poi leggermente all’insù fino a Poggio della Farnia. Lieve discesa e corridori che transiteranno sull’erta di San Pietro Belvedere, località dalla quale si entrerà in un circuito di 10.8 km da affrontare in due occasioni e mezzo con lo strappo di Via dei Cappuccini da affrontare per tre volte. Si continuerà poi a pedalare verso Pontedera, ed ai -108.4 km inizierà l’anello da percorrere in due occasioni con al suo interno la ormai conosciuta salita di Monte Serra (8.3 km con pendenza media del 7%). Dall’ultimo scollinamento mancheranno poco meno di 27 km al traguardo, 10 dei quali in discesa.

Doppia ascesa del Monte Serra che farà selezione, ma la distanza dal traguardo potrebbe permettere a diversi uomini di recuperare il terreno perso in salita. Tra i corridori da battere bisogna citare Christian Scaroni (XDS Astana Team), reduce dal secondo posto nel GP Industria&Artigianato. La formazione kazaka potrà puntare inoltre su Simone Velasco e Diego Ulissi, in grado di disimpegnarsi al meglio lungo questi percorsi. Proverà a far la voce grossa la Red Bull-BORA-hansgrohe, che presenterà al via Giulio Pellizzari, Florian Lipowitz ed il talento Lorenzo Mark Finn. Doppia punta anche per la Bahrain-Victorious, con Lenny Martinez ed Antonio Tiberi pronti a gettarsi nella mischia. Stesso discorso per la Tudor Pro Cycling Team, che conterà su Michael Storer e Mathys Rondel. Da non sottovalutare chiaramente la UAE Team Emirates – XRG, che vanta al via uomini del calibro di Jan Christen ed Igor Arrieta. Da tenere in considerazione per un ottimo risultato anche Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) ed Alessandro Fancellu (MBH Bank CST Telecom Fort).

Il Giro di Toscana 2026, 189.4 km con partenza ed arrivo a Pontedera, inizierà alle 13.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto con aggiornamenti frequenti a partire dalle 15.00. Buon divertimento a tutti!