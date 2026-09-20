LIVE Giro di Campania 2026 in DIRETTA: attesa per tanti italiani. Aggiornamenti dalle 12.30

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Campania 2026, con partenza da Caserta e arrivo a Napoli. La corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, che al momento è guidata da Giulio Pellizzari.

Il percorso misura 192.5 km e tocca tutte e cinque le province campane. I primi km saranno ondulati, ma senza nessuna asperità rilevante. Ci saranno solo le “salitelle” di Formio e Cava de Tirreni, che però difficilmente saranno decisive. Al km 131 inizierà poi la salita di Agerola (14 km al 6% medio), che termina a 49 km dal traguardo. Dalla cima si scenderà verso la quota del mare, che porterà i corridori sull’arrivo di Piazza del Plebiscito.

Con la condizione dimostrata Alessandro Fancellu parte come uno dei grandi candidati alla vittoria, ma dovrà riuscire a staccare gli sprinter puri sull’unica asperità del tracciato. In quest’ottica occhio anche a Ludovico Crescioli, pure lui in uscita da un grande Giro d’Abruzzo. Uno dei principali favoriti, invece, in caso di arrivo allo sprintè Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla). Il classe 1994 ha un buono spunto allo sprint e le sue caratteristiche gli permetterebbero di non fare troppa fatica sulla salita, vantaggio che può sicuramente fargli comodo. Il rivale è il corridore della Bardiani CSF 7 Saber Enrico Zanoncello. Il veneto non trova un successo da addirittura due anni, qua a Napoli potrebbe risbloccarsi per dare nuova vita alla sua carriera.

Occhio anche a Giovanni Leonardi (Team Polti VisitMalta). Il 29enne ha già trionfato in due occasioni quest’anno e in più ha conquistato un importantissimo secondo posto nell’ultima tappa del Giro d’Italia, vedremo se oggi avrà la condizioe giusta per fare la differenza. Attenzione inoltre a Mads Andersen (Swatt Club), Difficilmente le squadre dei migliori si faranno trovare impreparate nel momento clou, ma la fuga ha qualche chance. Swatt Club, Continental General Store – Essegibi F.Lli e Solme Olmo Arvedi saranno probabilmente i team protagonisti della prima fase di gara, sperando di sorprendere il plotone a Napoli.

OA Sport vi offre a partire dalle 12.30 la DIRETTA LIVE testuale del Giro di Campania 2026, corsa che fa parte della Coppa Italia delle Regioni. L’inizio della corsa è previsto per le 10.00. Buon divertimento!