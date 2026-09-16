LIVE Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale per scattisti, attenzione a Dati

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa del Giro dell’Abruzzo 2026! La frazione di oggi, da Popoli Terme a Caramanico Terme per un totale di 143 km, presenta un percorso mosso che non si discosta troppo da quello di ieri.

Dopo il successo di Alessandro Fancellu nella prima tappa del Giro d’Abruzzo 2026, la corsa propone subito un’altra frazione mossa e adatta ai corridori abili quando la strada sale, ma esplosivi anche in caso di arrivo a ranghi ristretti. Il percorso odierno è però leggermente più duro rispetto alla tappa di ieri, con un dislivello complessivo che tocca i 2650 metri. Attenzione quindi anche alla lotta per la classifica generale, che nella breve corsa a tappe abruzzese potrebbe risolversi anche in una questione di pochi secondi.

Il percorso odierno presenta un primo tratto in leggera discesa, al termine del quale il gruppo imboccherà la strada per la Forcella di Acciano, 4,7 chilometri al 9,6% di pendenza media e con punte del 12%. Superata la successiva discesa, comincerà poi la salita verso Corvara (non classificata come GPM) prima di affrontare un segmento centrale caratterizzato da continui saliscendi. La parte decisiva arriverà negli ultimi 20 chilometri, quando la strada tornerà a salire verso Scagnano, ultimo GPM della giornata: 11,7 chilometri al 3,9%, con i primi 8,5 chilometri più impegnativi. Dopo lo scollinamento seguiranno falsopiano e discesa, prima del breve tratto finale in lieve ascesa verso Caramanico Terme.

Nella tappa di oggi potrebbero avere un ruolo da protagonisti gli scalatori capaci di attaccare da lontano, ma anche i corridori dotati di un buon spunto veloce e in grado di resistere sulle salite. Impossibile non citare tra i favoriti il vincitore della prima tappa e leader della classifica generale Alessandro Fancellu. Oltre al corridore della MBH Bank CSB Telecom Fort, attenzione anche ai temibili scalatori francesi Rondel (Tudor) e Vauquelin (Netcompany Ineos), piazzati rispettivamente secondo e quarto sul traguardo di Casalincontrada. Se invece dovesse arrivare un gruppo più folto, i due corridori da battere saranno Dorian Godon (Netcompany Ineos) e Tommaso Dati (Team Ukyo), protagonista di una stagione eccezionale. Rimanendo in casa Italia non si possono dimenticare l’espertissimo Diego Ulissi (Astana) e il giovane Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta).

La seconda tappa del Giro dell’Abruzzo 2026, con partenza da Popoli Terme e arrivo a Caramanico Terme, comincerà alle 11.45. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale a partire dalle 13.30. Aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per farvi vivere le fasi cruciali della corsa. Buon divertimento!