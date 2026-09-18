LIVE Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Fancellu difende il primato
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo 2026, Silvia-Controguerra di 182 km. Una frazione parecchio mossa, caratterizzata da alcuni muri brevi ma con pendenze veramente arcigne.
In testa alla classifica generale c’è l’azzurro Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), con un margine di 8″ sul tedesco Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) e 10″ sul francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
Il classe 2002 toscano potrebbe trovarsi bene su un percorso del genere, dinamico e adatto ai finisseur, ma gli avversari più pericolosi sono i due uomini della squadra elvetica. Attenzione anche al veterano azzurro Diego Uilissi, che potrebbe esaltarsi sugli strappi che il percorso prevede, così come il transalpino Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS).