LIVE Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dati, Crescioli e Pozzovivo tra i più attesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dell’Abruzzo 2026, con partenza da Cupello ed arrivo a Casalincontrada, di 155 km. Il campione uscente è Georg Zimmermann.

La tappa non sarà impegnativa per i primi 65 km, con solo qualche leggero tratto all’insù che inizierà a mettere fatica nelle gambe dei corridori. Si salirà poi su Le Croci (6.7 km al 6.6% medio, con punte del 14%), a un km dalla vetta è presente lo sprint intermedio di Montalapiana. Dallo scollinamento non si scenderà, ma si rimarrà in quota per poi approciare l’ascesa del Colle dei Ferrari (9.6 km al 4.5% medio). Dalla cima mancheranno mancheranno 65 km al traguardo, 30 saranno di discesa discontinua. Ci sarà ancora da affrontare l’asperità di Guardiagrele, poi si scenderà ripidamente fino ai piedi dell’ultima salita: l’arrivo di Casalincontrada (2 km all’8.1%, con punte del 10%).

Un finale così duro sembra sorridere a finisseur o scattisti. Uno dei candidati principali alla vittoria è Kevin Vauquelin (Netcompoany INEOS), che si adatta bene a questo percorso. Il francese infatti ha già dimostrato grandi qualità negli sforzi brevi come richiede il finale odierno, vedremo se sarà in grado di battere i rivali. Il grande avversario è Diego Ulissi (XDS Astana). Il toscano non arriva da una grande stagione, ma talento ed esperienza lo rendono molto pericoloso. Attenzione anche a Jacob Erikson (Tudor Pro Cycling Team), Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort) ed Adam Toupalík (Unibet Rose Rockets). Difficilmente già nella prima frazione la fuga avrà delle chance, ma qualche squadra ci potrebbe provare. Occhio allora a Swatt Club, Team Voralberg ed Euskatel-Euskadi che proveranno ad essere protagonista nella prima fase di gara.

OA Sport vi offre a partire dalle 13.00 la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dell’Abruzzo 2026, con partenza da Cupello e arrivo a Casalincontrada. L’inizio della frazione è previsto per le 11.15. Buo divertimento!