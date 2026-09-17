LIVE Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dati sfida Godon

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Abruzzo 2026! La frazione odierna, da Oricola-Piana del Cavaliere a San Benedetto dei Marsi per un totale di 159 chilometri, dovrebbe sorridere ai velocisti, non presentando particolari difficoltà altimetriche.

Dopo le difficoltà delle prime due giornate, il Giro d’Abruzzo 2026 propone una terza tappa decisamente più favorevole ai velocisti. La frazione partirà da Oricola-Piana del Cavaliere e presenterà la sua principale difficoltà subito dopo il via, con il Valico Colle Civitella: 12 chilometri al 2,9% di pendenza media, con i primi 6 chilometri al 4,5%. Superato il GPM, la corsa affronterà una lunga fase più tranquilla, con alcuni brevi tratti in salita verso Alba Fucens e Celano, prima di entrare nella piana del Fucino.

La parte decisiva sarà il circuito finale di 27,7 chilometri, da ripetere tre volte. Gli ultimi chilometri prima dell’arrivo, non essendo completamente pianeggianti, potrebbero complicare i piani dei velocisti puri. A circa 2 km dalla fine è presente un breve strappo con pendenze al 5%. Anche il rettilineo finale presenta una leggerissima pendenza all’insù.

Le caratteristiche del percorso fanno quindi pensare a una volata, con le squadre dei velocisti chiamate a controllare la fuga e a organizzare il finale. Saranno favoriti gli sprinter capaci di superare senza problemi le asperità della prima parte e di arrivare freschi agli ultimi metri, dove anche il posizionamento potrebbe fare la differenza. I nomi da battere sembrano anche oggi Dorian Godon della Netcompany Ineos e l’azzurro Tommaso Dati del Team Ukyo, ma occhio a non sottovalutare l’esperto velocista colombiano Fernando Gaviria della Cajarural. Attenzione anche agli abbuoni che verranno distribuiti all’arrivo e sul traguardo volante di Gioia dei Marsi, potrebbero rivelarsi cruciali per la cortissima classifica generale, guidata in questo momento da Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort.

La terza tappa del Giro d’Abruzzo 2026, da Oricola-Piana del Cavaliere a San Benedetto dei Marsi per un totale di 159 chilometri, comincerà alle 11.50. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale a partire dalle 13.00: aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per farvi vivere al meglio le fasi cruciali della corsa. Buon divertimento!