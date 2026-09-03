Giochi del Mediterraneo
LIVE Giochi del Mediterraneo 2026, giovedì 3 settembre in DIRETTA: si assegnano gli ultimi titoli tra atletica e pallanuoto
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IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della tredicesima ed ultima giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale di tutte le competizioni odierne della rassegna che si disputa a Taranto: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 3 settembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E GLI AZZURRI IN GARA