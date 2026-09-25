LIVE Francia-Finlandia, Europei volley 2026 in DIRETTA: grande occasione per i campioni olimpici

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Francia e Finlandia valido per la seconda semifinale degli Europei di volley maschili, con la formazione campionessa olimpica in carica che ha una grandissima chance per accedere alla finale della competizione continentale.

La Francia si presenta al match come grande favorita dopo il quarto di finale ben giocato contro la Romania battuta 3-0 a Sofia. Il coach dei transalpini, Andrea Giani, può contare sull’estro e sul talento di giocatori del calibro di Stephen Boyer e Theo Faure, i due migliori attaccanti della squadra, aiutati dalle mani esperte di Antoine Brizard.

Per quanto riguarda la Finlandia, siamo davanti alla vera e propria sorpresa della competizione che ai quarti di finale ha battuto in maniera quasi eroica l’Italia di Ferdinando De Giorgi per 3-2. Giocando con la spensieratezza di chi sa che non ha nulla da perdere, la squadra di Olli Kunnari si farà forza con le grandi prestazioni in fase offensiva di Luka Marttila e di Joonas Jokela.

Il match tra Francia e Finlandia inizierà alle 21.00 e verrà disputato all’Unipol Forum di Assago, a Milano, con la vincente della sfida che se la vedrà contro una tra Slovenia e Polonia nella finale di domani. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!