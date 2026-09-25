LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Fenerbahce e Virtus Bologna valido per la prima giornata di Eurolega con le nuove V nere di Alex Mumbrú, neo coach spagnolo dei bolognesi, che sono chiamate a compiere una vera e propria impresa contro una delle squadre più forti della competizione.

Per la Virtus sta per iniziare una delle stagioni più difficili della sua storia recente visto il grande cambiamento del roster rispetto alla passata stagione: a lasciare Bologna sono stati giocatori del calibro di Sandro Pajola, Matt Morgan e, primo su tutti, Carsen Edwards. I nuovi acquisti non sono ancora riusciti ad emergere in maniera significativa visto che, alla prima uscita stagione contro l’Olimpia Milano in semifinale di Supercoppa Italiana, è arrivata anche la sconfitta con il risultato di 80-71 a favore dei lombardi.

Anche il Fenerbahce non ha iniziato al meglio la stagione, soprattutto a livello europeo visto che i turchi sono stati costretti ad accontentarsi del terzo posto della Supercoppa di Eurolega dopo la sconfitta per 90-92 contro l’Olympiacos in semifinale e la successiva vittoria per 85-77 contro Dubai. Diversa la situazione in casa, visto che pochi giorni fa i canarini gialli hanno vinto la Supercoppa di Turchia per 72-59 contro il Besiktas.

Il match tra Fenerbahce e Virtus Bologna inizierà alle 19.45 e verrà disputato all’Ulker Sports Arena di Istanbul. Gli arbitri di gara saranno lo spagnolo Juan Carlos Garcia e i serbi Milivoje Jovcic e Stefan Calic. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!