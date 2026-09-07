LIVE Darderi-Zverev, US Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa contro il n.2 del mondo

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi ed Alexander Zverev, partita valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2026. L’italo-argentino vuole continuare a stupire sul cemento di Flushing-Meadows contro il numero 1 del seeding.

Darderi ha iniziato il torneo battendo in quattro set Harry Wendelken per 6-2, 3-6, 6-2, 7-5 superando poi Dalibor Svrcina per 6-3,6-7, 6-4,6-4 e Dane Sweeny per 6-4,6-3,6-3. Un torneo di alto livello per l’azzurro che ha confermato i grandi passi avanti fatti sul cemento, superficie per lui ostica fino a qualche anno fa.

Grande sofferenza per Alexander Zverev in questa prima parte degli US Open. Il tennista tedesco, numero 1 del seeding, è stato costretto al quinto set sia da Lorenzo Sonego (6-4,3-6,6-7,7-5,6-4) che da Quentin Halys (6-4,4-6,7-6,6-7,6-3). Al terzo turno il tedesco ha superato in tre set Alejandro Tabilo per 6-2,7-6,6-2. Il vincitore del Roland Garros sta faticando più del previsto in questo torneo, forse subendo la pressione dell’essere, insieme a Carlos Alcaraz, il favorito per la vittoria finale.

Tra i due giocatori ci sono due precedenti, entrambi risalenti al Master 1000 di Roma: nel 2024 Zverev ha vinto la prima sfida per 7-6,6-2 mentre Darderi ha avuto la meglio negli ottavi di quest’anno per 1-6,7-6,6-0. L’incontro odierno è il secondo in programma nella sessione serale dell’Arthur Asher che inizierà all’1.00, orario italiano, con Jovic-Gauff. Qui su OA SPORT vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Zverev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!