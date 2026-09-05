LIVE Darderi-Sweeny, US Open 2026 in DIRETTA: non si scherza contro l’australiano che ha eliminato Musetti

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LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX DEGLI US OPEN DI TENNIS, 2° MATCH DALLE ORE 17.00

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’australiano Dane Sweeny, valido per il terzo turno degli US Open.

Il numero 21 del seeding, dopo aver superato all’esordio in quattro set il britannico Harry Wendelken, ha piegato nuovamente in quattro parziali il ceco Dalibor Svrcina, non con pochi patemi.

L’australiano, invece, partito dalle qualificazioni nell’ultimo turno è stato il giustiziere dell’azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver perso il primo set 6-3, ha letteralmente preso il sopravvento nei parziali successivi, raggiungendo per la prima volta in carriera il terzo turno in uno Slam. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

La sfida tra il nativo di Villa Gessel e il numero 123 del mondo sarà il terzo match della giornata di sabato 5 settembre sul Campo 5. Il programma inizierà alle ore 17.00 italiane (11.00 locali), con la sfida di doppio tra Demoliner/Ho e Withrow/Lammons, a seguire toccherà a Reymond/Sanchez opposti a Harrison/Skupski. Il terzo incontro, invece, sarà quello che vedrà protagonista l’azzurro e l’australiano.

OA SPORT vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’australiano Dane Sweeny, valida per il secondo turno degli US Open 2026: cronaca in tempo reale ad aggiornamento costanti. Buon divertimento!