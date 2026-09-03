LIVE Darderi-Svrcina, US Open 2026 in DIRETTA: azzurro relegato ad un campo periferico

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrcina, valido per il secondo turno degli US Open.

Il classe 2002 di Villa Gesell, che all’esordio ha sconfitto in quattro set il qualificato britannico Harry Wendelken, con lo score di 6-2, 3-6, 6-2, 7-5, avrà, sulla carta, un altro match che lo vede come assoluto favorito. Il ventitreenne di Ostrava, dopo aver superato le qualificazioni, battendo Felipe Meligeni Alves, Alexis Galernau e Mackenzie McDonald, ha eliminato, al primo turno, il francese Valentin Royer, dopo una battaglia terminata al quinto con il punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 5-7, 6-2.

Tra l’azzurro, numero 21 del seeding, e il numero 134 del mondo ci sono cinque precedenti, con Darderi in vantaggio 3-2: l’ultimo confronto risale allo scorso 29 luglio, quando il classe 2002 ceco approfittò del ritiro dell’italiano dopo appena tre game nel primo set. Prima della sfida in Messico i due giocatori si erano affrontati quattro volte, ma solo a livello Challenger, con tre vittorie per l’attuale numero 22 del mondo e una per il nativo di Ostrava.

La sfida tra l’azzurro e il ceco sarà il primo match della giornata di giovedì 3 settembre in programma sul Campo 12: la partita inizierà alle ore 17.00 italiane (11.00 locali).

OA Sport vi offre la Diretta live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e il ceco Dalibor Svrcina valida per il secondo turno degli US Open 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!