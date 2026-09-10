LIVE Coppa Sabatini 2026 in DIRETTA: Scaroni ci crede, altro test per Finn e Pellizzari

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Sabatini 2026. È il giorno della settantaquattresima edizione della classica italiana. Il percorso di quest’anno prevede 197.6 km che si svolgeranno lungo la città di Peccioli, dov’è posta sia la partenza che l’arrivo.

Il percorso si snoda lungo due circuiti: il primo anello, da affrontare per cinque volte, è lungo 24.8 km e prevede la salita di Terriciola (3.7 km al 3.1% di pendenza media), il Muro di Peccioli (900 metri al 10.4%) e di Montefoscoli (800 metri all’11.4%). Quando mancheranno 24 chilometri all’arrivo i corridori entreranno nel circuito finale di 12 km da ripetere due volte con la salita di Peccioli (1.4 km al 6.1%) su cui è posto il traguardo.

Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) vuole mandare un altro messaggio agli avversari in vista dei Mondiali, dopo la vittoria di ieri al Giro della Toscana. Alle sue spalle attenzione a Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) che su un percorso come quello della Coppa Sabatini potrebbero trovarsi a proprio agio. L’Italia punta anche su Christian Scaroni (XDS Astana Team), mentre osserva in azione Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe) ad un altro test in preparazione dei Mondiali.

La settantaquattresima edizione della Coppa Sabatini partirà dallo Stadio Comunale di Peccioli alle 11.20. Qui su OA Sport vi offriremo, a partire dalle 13.30, la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Sabatini 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’edizione. Buon divertimento!