LIVE Cobolli-Tien, Laver Cup 2026 in DIRETTA: è il momento dell’azzurro!

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo incontro del Day 2 dell’edizione 2026 della Laver Cup tra il portacolori del bel paese Flavio Cobolli e l’americano Learner Tien. Dopo la prima giornata il Team Europe conduce in vantaggio per 3-1 nei confronti del Team World, grazie alle vittorie di Ruud su Cerundolo, Jodar su Bublik e la coppia Alcaraz-Mensik nel doppio opposti a Fritz-Bublik. A portare il punto per il ”team rosso” ci ha pensato Nakashima, che incrociando la racchetta con Mensik, si è affermato in tre set.

Se facciamo un veloce cenno storico alla competizione, gli europei su otto edizioni giocate hanno vinto il trofeo cinque volte. Il Team World tre. Quest’anno si preannuncia un torneo abbastanza equilibrato dati i giocatori che compongono le due squadre. Forse il Team Europe grazie alle presenze Zverev e Alcaraz può avere quel qualcosa di più e potrebbe partire leggermente favorito. Come però visto negli scorsi anni, la Laver Cup spesso regala sorprese e rimonte che non ci si aspetta. Non è un caso che pur essendo un torneo non valevole a livello di punti ATP, non solo ogni anno conta importanti partecipazioni, ma gli stessi giocatori presenti all’evento nell’arco dei match mostrano tutte le loro buone intenzioni nel portarsi a casa il trofeo.

A proposito del match di oggi, Cobolli affronta il giovane tennista d’oltreoceano Tien. Sulla carta l’azzurro parte favorito. L’americano però in più occasioni ha fatto vedere, soprattutto se in giornata, un tennis di alto livello che ha messo in difficoltà anche giocatori che occupano le prime posizioni del ranking. La superficie da questo punto di vista gli dà un vantaggio. Il cemento indoor di Londra infatti è preferito dal classe 2005 rispetto l’azzurro. Tien gioca colpi prevalentemente piatti e precisi. Sul cemento ha dimostrato di saper adattare meglio il suo gioco. Non a caso le sue percentuali di vittoria in questi campi hanno numeri più alti rispetto altre superfici.

Il nativo di Firenze in questa stagione sta giocando il miglior tennista della sua carriera, oltre ad aver ottenuto l’ingresso in Top 10 e di conseguenza il suo best ranking. L’azzurro è chiamato a mostrare questo rendimento anche in quest’edizione della Laver Cup. Se nel 2024 era stato riserva senza mai scendere in campo, lo scorso anno ha debuttato, giocando il suo unico match, contro Fonseca perdendo in due set. Questa volta può essere quella buona per affermarsi per la prima volta in carriera nell’importante torneo. Il numero 7 ATP può dunque centrare la sua prima vittoria con il Team Europe e difficilmente vorrà farsi sfuggire quest’occasione.

Per agguantare la vittoria servono almeno 13 punti e in questa giornata i punti valgono 2 ad ogni vittoria. Il Team Europe ha tutta la volontà di tornare alla vittoria dopo la sconfitta dello scorso anno. Importante in questa competizione è anche la coesione che si mostra tra compagni di squadra. Tutto ciò rende quest’evento interessante non solo per ciò che accade in campo, ma anche fuori. Il primo incontro della seconda giornata di Laver Cup tra Flavio Cobolli e Learner Tien si terrà presso la O2 Arena alle 14, ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!