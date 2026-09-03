LIVE Cobolli-Schoolkate, US Open 2026 in DIRETTA: serve alzare il livello per non rischiare ancora

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Tristan Schoolkate, partita valevole per il secondo turno degli US Open 2026. Il tennista romano torna in campo dopo la maratona all’esordio contro il qualificato australiano.

Inizio complicato per Cobolli che all’esordio ha rimontato Francisco Comesana. L’italiano è partito male nella sfida contro l’argentino trovandosi velocemente sotto 3-6, 2-6. Nel momento più complicato l’azzurro è riuscito a salire di colpi, cambiando ritmo alla partita e ribaltandola vincendo 6-3, 6-4, 6-4 i tre parziali successivi.

Dall’altra parte della rete c’è il numero 180 del ranking ATP. Schoolkate è un giocatore classe 2001 proveniente dalle qualificazioni. Nel tabellone cadetto l’australiano ha sconfitto Jack Secord (6-3, 6-2), Seong Chan Hong (6-4, 7-6) e Liam Draxl (4-6, 7-5, 7-6). Nel main draw il giocatore aussie è stato sorteggiato contro un altro qualificato, Nishesh Basavareddy, vincendo per 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 5 minuti d’inconto.

Tra i due non ci sono precedenti ufficiali. L’incontro odierno è in programma sulla Grandstand come terzo incontro a partire dalle 17.oo, orario italiano, dopo Swiatek-Podoroska e Tagger-Anisimova. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Schoolkate con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!