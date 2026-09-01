LIVE Cobolli-Comesaña, US Open 2026 in DIRETTA: primo turno da non sottovalutare

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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno degli US Open 2026 tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña. Comincia per l’italiano il primo Slam da giocatore dentro l’élite del tennis mondiale.

C’è un precedente tra questi due giocatori: risale al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo di quest’anno, con vittoria di Cobolli per 7-5 2-6 6-3. Flavio, peraltro, negli ultimi mesi ha dimostrato di saper reggere l’urto dei grandi appuntamenti: finale al Roland Garros, quarti a Wimbledon e semifinale a Cincinnati sono davvero un bel biglietto da visita. A New York è già da una settimana, vista la finale in doppio misto (o meglio, nel suo format newyorkese) giocata insieme a Belinda Bencic.

Attenzione però a Comesaña perché il classe 2000 di Mar del Plata, per un paradosso tra i paradossi, ha negli US Open lo Slam dal maggior rendimento: raggiunse il terzo turno nel 2024 e il secondo nel 2025. Nondimeno, come Luciano Darderi ben sa da Parigi, è anche giocatore che sa lottare, sa “sporcarsi le mani” pur di arrivare al risultato desiderato. Anche se, nel 2026, una vera sliding door ce l’ha avuta: il match da oltre cinque ore con Matteo Berrettini sempre nello Slam della capitale francese.

Da allora Comesaña non è più riuscito a fare risultati significativi, uscendo nuovamente dalla top 100. Questo, però, fa capire come non si possa catalogare un match dai soli discorsi di classifica. Per Cobolli il ranking ATP rispecchia la sua trasformazione in giocatore di primo livello, con grande capacità di lotta nei momenti importanti, mentre per l’argentino la classifica è il riflesso di risultati non positivi, ma all’interno dei quali può arrivare il classico “colpo di mano”. Rublev e Zverev ne sanno qualcosa.

Il match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña si giocherà alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!