LIVE Cobolli-Blockx, US Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona in arrivo

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, valido come terzo turno degli US Open 2026! Una sfida ostica per l’azzurro, che dovrà cercare di evitare l’ennesima maratona se vorrà arrivare fresco alla seconda settimana di torneo.

La sfida contro il belga sarà però tutt’altro che facile. Alexander Blockx è un tennista in crescita e adatto alle superfici veloci, che fa della potenza e della combinazione servizio-dritto i suoi punti di forza. Nei primi due turni dello Slam americano il classe 2005 ha battuto piuttosto agevolmente il cileno Barrios Vera 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) e l’argentino Trungelliti 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1). Due avversari decisamente meno ostici dell’azzurro.

Cobolli è arrivato al terzo turno dopo due match combattuti contro Francisco Comesana, vinto al quinto set in rimonta (2-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4), e l’australiano Schoolkate, battuto in quattro tirati set (3-6, 6-3, 6-4, 7-5). Lo sappiamo, l’azzurro si esalta quando i match si fanno intensi e difficili, ma per il definitivo salto di qualità serve riuscire a vincere le partite anche con tranquillità, così da risparmiare energie per le parti conclusive dei tornei.

L’azzurro parte con i favori del pronostico, ma la sfida si preannuncia equilibrata e dall’alto livello di agonismo. Anche i precedenti fra i due tennisti sono in parità, con il belga che ha avuto la meglio con un netto 2-0 (6-3, 6-3) a Montecarlo, mentre Cobolli si è imposto, solamente tre settimane fa, nel match tiratissimo al secondo turno di Cincinnati 2-1 (7-5, 4-6, 7-5).

Il match fra Cobolli e Blockx, valido come terzo turno dello US Open 2026, sarà il secondo a partire dalle 17.00 sul Luois Armstrong Stadium. L’azzurro scenderà in campo al termine della sfida fra Potapova e Anisimova. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!