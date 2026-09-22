LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna l’oro con Ganna e Longo Borghini

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Team relay dei Mondiali di ciclismo su strada 2026! A Montreal la squadra azzurra va a caccia del primo oro della spedizione iridata, ma gli avversari di certo non mancano…

Sono 16 le Nazionali al via della prova a squadre, fra queste anche l’Italia che parte come uno dei “sestetti” favoriti. Ogni squadra sarà composta da tre uomini e tre donne. Saranno i ragazzi a prendere il via per primi, mentre le tre donne scatteranno quando il secondo componente del terzetto maschile avrà tagliato il traguardo. Il tempo finale della squadra verrà quindi preso sul secondo arrivo del terzetto femminile. Il percorso partirà da Avenue du Parc e terminerà al Parc Jeanne-Mance, sviluppandosi per 20,3 km per ciascun terzetto. Il tracciato alterna tratti cittadini con curve e rilanci a sezioni più veloci con lunghi rettilinei in cui spingere rapporti più lunghi. Anche in questa prova a squadre il finale presenta una lieve salita: 400 metri al 6,1% durante la quale gli atleti devono tirare fuori le ultime energie rimaste per provare a fare la differenza.

L’Italia partirà alle ore 16.15, con il terzetto maschile composto da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero e quello femminile formato da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Una squadra molto forte e con specialisti delle prove contro il tempo, che dovrà cercare di accumulare vantaggio nella prima parte di gara, per poi difendersi con il terzetto femminile. Dall’ingresso di questa prova nel calendario dei Mondiali, gli azzurri hanno conquistato due bronzi ed un argento, ma non sono mai riusciti a salire sul gradino più alto del podio.

La rivale principale per gli azzurri sarà la temibile Svizzera, che fa del terzetto femminile il proprio punto di forza. Gli elvetici si affidano a Stefan Küng, Stefan Bissegger e Mauro Schmid tra gli uomini e Marlen Reusser, Jasmin Liechti e Noemi Rüegg tra le donne. Da tenere d’occhio anche Francia (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Jordan Labrosse / Juliette Berthet, Marion Borras, Cédrine Kerbaol), Germania (Nikias Arndt, Jasha Sütterlin, Max Walscheid / Ricarda Bauernfeind, Franziska Koch, Antonia Niedermaier) e i campioni in carica dell’Australia (Conor Leahy, Michael Matthews, Cameron Rogers / Georgia Baker, Mackenzie Coupland, Felicity Wilson-Haffenden).

Il Team Relay dei Mondiali di ciclismo su strada di Montreal 2026 comincerà alle 14.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento.