LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Scalco

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea del Mondiale maschile U23, che quest’anno si disputa in Canada, con partenza e arrivo a Montreal.

Il perorso misura 174.2 km, con quasi 3500 metri di dislivello. Il tracciato è composto da un circuito da ripetere 13 volte, lungo 13.4 km. La principale asperità è quella di Voie Camillien-Houde (1.6 km al 7.7% medio), che si affronterà sempre all’inizio del giro. Saranno poi presenti gli strappi del Chemin de Polytechnique (780 metri al 6% medio, con 200 metri all’11%) e di Avenue Pagnelo (600 metri al 7% medio). L’ultimo sarà quello dell’arrivo: Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4% medio). Nessuna di queste brevi salite potrebbe fare la differenza se venisse affrontata una sola volta, ma tutte queste ripetizioni saranno sicuramente decisive.

Sembra preannunciato il duello tra Henrique Bravo (Brasile) e Aubin Sparfel (Francia), i due migliori atleti di questa categoria dopo il passaggio tra i professionisti di Seixas e Finn. Il primo predilige percorsi più duri, ma potrebbe comunque riuscire con la sua qualità a giocarsi la vittoria finale. Il transalpino, invece, è un corridore molto esplosivo e sui tanti strappi che verranno affrontati potrà fare la differenza. Il nostro Matteo Scalco potrebbe essere un buon candidato alla maglia iridata, trovandosi in una grande stagione. Per il 22enne non sarà semplice battere i rivali, ma ha sicuramente il tallento necessario per lottare con loro.

Oltre a Scalco la spedizione azzurra è composta da Alessandro Cattani, Riccardo Lorello, Mattia Negrente, Enea Sambinello e Mattia Proietti Gagliardoni. Tra di loro Negrente sembra essere quello più adatto a questo percorso e potrebbe condurre una grande gara, magari finendo nella lotta per le medaglie. Attenzione, anche, a Niels Driesen (Belgio), Václav Jezek (Cechia), Héctor Álvarez (Spagna) e Matisse Van Kerkhove (Belgio), grande protagonista del Giro NextGen quest’anno.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale del Campionato Mondiale di ciclismo under 23, vinto l’anno scorso dal nostro Lorenzo Finn che quest’anno corre tra i professionisti. L’inizio della corsa è previsto per le 15.00 (ora italiana). Buon divertimento!