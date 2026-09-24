LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Patrik Pezzo Rosola punta ad una corsa da protagonista, Noval favorito

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla prova in linea Juniores maschile dei Mondiali di ciclismo su strada 2026! Sulle strade di Montréal i giovani ciclisti competono per la maglia iridata di categoria!

I ciclisti partiranno e arriveranno al Parc Jeanne-Mance, nel cuore di Montréal, dopo aver pedalato per 134 chilometri e scalato ben 2690 metri di dislivello. Il percorso è un concentrato di salite brevi ma impegnative. I ragazzi dovranno affrontare per 10 volte il circuito cittadino, con la salita della Voie Camillien-Houde che rappresenta il punto chiave: un’ascesa di 1600 metri, con pendenze che raggiungono la doppia cifra. Oltre alle difficoltà altimetriche, a rendere più insidiosa la corsa sarà la sua tortuosità del tracciato, con continue curve, rilanci e brevissime salitelle che metteranno fatica nelle gambe dei giovani ciclisti. Attenzione anche agli ultimi 600 metri della prova, che tendono all’insù con pendenze del 5-6%.

L’Italia arriva potrà fare affidamento su cinque corridori: Enrico Andrea Balliana, Guido Bruno Viero, Luca Gugnino, Patrik Pezzo Rosola e Brandon Fedrizzi. Gli ultimi due, almeno sulla carta, sono i due azzurri con più chance di correre per un piazzamento davvero prestigioso. Fedrizzi arriva in Canada con un ruolino di marcia di assoluto livello: dodici vittorie nel corso della stagione, fra le quali anche la E3 Saxo Classic di categoria, e due successi nelle ultime settimane, proprio su percorsi mossi che per caratteristiche ricordano quello di Montréal. L’altra carta da medaglia per l’Italia è Patrik Pezzo Rosola, protagonista anche nella cronometro di martedì, dove ha chiuso al quinto posto a soli quattro secondi dal podio. Il figlio d’arte, arrivato quarto al prestigiosissimo Giro della Lunigiana, può sfruttare le sue qualità sulle brevi salite per fare la differenza sui rivali.

Oltre agli azzurri, tra i grandi favoriti c’è sicuramente Benjamín Noval, spagnolo che ha vinto con autorità la prova a cronometro battendo il belga Vic De Smet, altro nome da seguire con attenzione in questa corsa. Tra i possibili outsider c’è lo statunitense Enzo Hincapie, i britannici Finlay Storrie e Leon Atkins, i francesi Lancelot Gayant e Simon Defrance, l’austriaco Micheal Hettegger e l’olandese Jop van den Biggelaar.

La prova in linea Juniores maschile dei Mondiali di ciclismo su strada 2026 comincerà alle 19.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!