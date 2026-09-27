LIVE Ciclismo, Mondiali 2026 in DIRETTA: Evenepoel sfida Seixas e Del Toro, Italia per stupire

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Mondiali di ciclismo maschile elite 2026, che si disputano in Canada, e che non vedono la presenza del grande favorito e vincitore delle ultime due edizioni Tadej Pogacar.

Il percorso prevede la partenza da Brossard e arrivo a Montreal, per un totale di 273.7 km. I primi 100 km prevedono due anelli intorno al paese della partenza, con una breve salitella intorno al km. 30 che potrebbe favorire la formazione della fuga. Si entrerà poi nel circuito finale di Montreal, dove saranno dodici i giri da affrontare. Nel giro la principale asperità è quella di Voie Camillien-Houde (1.6 km al 7.7% medio), che si affronterà sempre all’inizio del giro. Saranno poi presenti gli strappi del Chemin de Polytechnique (780 metri al 6% medio, con 200 metri all’11%) e di Avenue Pagnelo (600 metri al 7% medio). L’ultimo sarà quello dell’arrivo: Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4% medio). La vera differenza sarà fatta probabilmente sul lungo, con le tante ripetizioni degli strappi che saranno decisive per la vittoria del mondiale.

Senza Tadej Pogacar la prova iridata è sicuramente più incerta, ma c’è comunque un chiaro favorito: Remco Evenepoel. Il belga è forse nella migliore stagione della sua vita e senza il fenomeno sloveno può veramente puntare al secondo titolo iridato della carriera. Il classe 2000 ha la possibilità di essere il primo corridore nella storia a vincere tra i professionisti il mondiale a cronometro e in linea nello stesso anno, record che lo proietterebbe nella leggenda di questo sport. La sua imprevedibilità è sicuramente il suo grande punto di forza, se poi dovesse prendere un minimo vantaggio su uno strappo del percorso con le sue doti da cronoman sarà difficile riprenderlo. Il grande rivale è Isaac del Toro (Messico), vincitore del GP di Montreal due settimane fa. Il 22enne ha già ottenuto 12 successi nel 2026, questo sarebbe il più importante dell’intera carriera che farebbe sognare un’intera nazione. Il corridore della UAE non potrà certo contare su una squadra dello stesso livello degli avversari, ma dispone del talento necessario per contrastarli.

Dietro questi due atleti ci sono Paul Seixas (Francia), Mathieu Van der Poel (Paesi Bassi) e Wout Van Aert (Belgio). Il talentino transalpino ha già messo in chiaro le sue ambizioni mondiali con il bronzo nella prova iridata a cronometro, conquistare la maglia arcobaleno a 19 anni sarebbe semplicemente pazzesco. Le qualità del corridore non si discutono, l’unico dubbio è se riuscirà a gestire bene la lunghezza del percorso o se pagherà un po’ di inesperienza. Per il nipote d’arte olandese, invece, le cose sono più complicate. I tanti metri di dislivello non lo favoriscono, ma a conti fatti tutti gli strappi del percorso sono nelle sue corde. La vittoria del colosso Barry venerdì tra gli U23 ha dimostrato che su questo tracciato anche i passisti possono avere una chance, VDP sicuramente non se la farà scappare. Van Aert viene qua come secondo capitano dietro a Evenepoel, ma attenzione perché la tattica di gara non è immutabile. Il belga è in grande condizione dopo una Vuelta corsa da protagonista e se oggi avesse la possibilità di gareggiare per vincere non si farebbe di sicuro trovare sorpreso, conquistare nello stesso anno Roubaix e mondiale sarebbe un traguardo storico.

L’Italia arriva qua in Canada con una formazione che può essere la grande incognita. Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari sono i due capitani della squadra azzurra, vedremo cosa potranno fare. Per l’abruzzese questo è un percorso perfetto e i risultati ottenuti in queste settimane, tra cui il secondo posto a Quebec dove è stato battuto in volata da Evenepoel, fanno sperare in qualcosa di grande. Per Pellizzari invece sarà più difficile essere protagonista, con i tanti cambi di ritmo che si faranno che lo penalizzano. Il 2003 può comunque impostare una grande gara, sperando di ottenere un grande risultato. Completano il team Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Davide Piganzoli, Mattia Cattaneo, Christian Scaroni ed il giovane talento Lorenzo Mark Finn. Il ligure è al primo mondiale tra i professionisti, vedremo se sarà già in grado di lottare per una posizione importante. Tra gli altri atleti presenti in gara a ttenzione anche a Tom Pidcock (Gran Bretagna), Ben Healy (Irlanda), Tobias Halland Johannessen (Norvegia) e Juan Ayuso (Spagna). Nonostante il percorso duro Mads Pedersen (Danimarca) è in gara e conoscendolo proverà ad inventarsi qualcosa.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale del Mondiale di ciclismo 2026 maschile, con partenza da Brossard e arrivo a Montreal. L’inizio della prova iridata è previsto per le 15.00. Buon divertimento!