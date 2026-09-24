LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Ciabocco e Segato

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea under 23 femminile dei Mondiali di ciclismo 2026. A Montreal (Canada) riparte la rassegna iridata a distanza di due giorni dallo splendido oro conquistato dall’Italia nel Team Relay. Spedizione azzurra che vuole continuare a raccogliere medaglie affidandosi alla spensieratezza delle under 23. Appuntamento alle 15.00 con la partenza ufficiale della gara.

Conosceremo finalmente il circuito che caratterizzerà le prove in linea dei Mondiali canadesi. Per quel che riguarda la gara under 23 femminile saranno 134.2 i chilometri da percorrere con il circuito di Montreal da ripetere in dieci occasioni. Anello cittadino che misura dunque 13.4 km ed offrirà un dislivello positivo di 249 metri. Ogni tornata del circuito presenterà tre salitelle, ovvero nell’ordine Voie Camillien-Houde (1.6 km al 7.4% di pendenza media e punte del 10%), Chemin de Polytechnique (780 metri al 6% e punte dell’11%), ed infine Avenue de Pagnuelo (534 metri al 7.5%). Il rettilineo finale ricalca quello già visto nelle cronometro, con gli ultimi 600 metri che salgono al 4%. Percorso duro e selettivo che potrebbe far male a tante atlete sin dalle prime tornate.

L’Italia ci proverà con Eleonora Ciabocco e Gaia Segato, con la formazione completata da Giada Silo. Tra le favorite spiccano la britannica Cat Ferguson e le belghe Lore De Schepper e Fleur Moors. Occhi puntati sulle francesi Marion Bunel ed Ema Comte, mentre le padrone di casa punteranno su Sidney Swierenga ed Isabella Holmgren. Potrà provare a fare la differenza l’olandese Nienke Vinke, con le australiane Mackenzie Coupland e Talia Appleton che cercheranno di farsi trovare preparate in caso di un arrivo a ranghi ristretti.

La prova in linea under 23 femminile dei Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal (Canada) inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!