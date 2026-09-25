Ciclismo
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Rossignoli, Acuti, Ballan e Pellizotti
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal.
Il percorso nella città canadese misurerà 80,5 km, con un circuito che verrà ripetuto per sei volte: lo strappo di Voie Camillien-Houde (1,7 km al 7,7%) sarà senza dubbio il passaggio chiave in ogni tornata, presentando pendenze arcigne, nonostante la breve lunghezza. Attenzione anche al tratto finale, con uno strappo che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola.
L’Italia si presenta al via con quattro atlete: Matilde Rossignoli, Maria Acuti, Azzurra Ballan e Giorgia Pellizotti. Le azzurre non partono tra le favorite, ma in una corsa movimentata potrebbe trovare l’occasione giusta per giocarsi un risultato importante.
Tante le atlete che possono giocarsi la medaglia, per una gara che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio: australiane e olandesi proveranno a prendere le redini della corsa, ma le sorprese, in un contesto del genere, sono all’ordine del giorno.
La partenza della prova in linea femminile juniores è prevista alle ore 20.15 italiane (14.15 locali) ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la prova in linea juniores femminile dei Mondiali di ciclismo di Montreal 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!