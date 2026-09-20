LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali 2026 in DIRETTA: Vittoria Guazzini mina vagante, c’è Longo Borghini

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali 2026 di ciclismo. La rassegna iridata di Montreal 2026 inizia con la prova contro il tempo dell’élite donne. Vittoria Guazzini sarà in gara per provare a stupire.

Le atlete partecipanti si sfidano su un tracciato di 39,2 chilometri per decidere chi conquisterà il titolo mondiale e succederà nell’albo d’oro a Marlen Reusser che nel 2025, a Kigali, ha conquistato la medaglia d’oro davanti al duo olandese Anna van der Breggen e Demi Vollering.

La prova iridata si sviluppa su un percorso quasi totalmente pianeggiante che sembra particolarmente adatto alle caratteristiche delle specialiste. I tratti più complicati sono rappresentati dall’inizio in discesa da Avenue du Parc, tratto che presenta diverse curve insidiose, e dalla conclusione in salita gli ultimi quattrocento metri propongono una pendenza superiore al 6%. I rilevamenti intermedi sono posti a chilometro 10,1, al chilometro 21,8 e al chilometro 29,8.

Innegabile affermare che la grande favorita per la vittoria finale sia Marlen Reusser. La svizzera, detentrice del titolo, potrà sfruttare appieno le caratteristiche del tracciato e valorizzare le proprie doti per sbaragliare la concorrenza. Proveranno a metterle i bastoni tra le ruote la belga Lotte Kopecky, la fenomenale olandese Demi Vollering, dominatrice della stagione con le vittorie del Giro d’Italia e del Tour de France, la francese Juliette Berthet e la britannica Zoe Backstedt.

L’Italia affida le proprie possibilità di provare a lottare per uno dei gradini del podio a Elisa Longo Borghini, sette volte campionessa nazionale a cronometro nella sua lunga carriera, e a Vittoria Guazzini, vincitrice di due titoli italiani nella prova contro il tempo nel 2024 e nel 2025.

La partenza della prima atleta è prevista alle ore 15:19, mentre l’arrivo dell’ultima è in programma alle ore 17:20. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali di ciclismo 2026 per non perdere neanche un attimo. Buon divertimento!