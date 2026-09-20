LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, Ganna ci crede

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I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del mondiale maschile a cronometro 2026, trentatreesima edizione della prova iridata contro il tempo, che quest’anno si svolge in Canada.

Il percorso prevede la partenza e l’arrivo a Montreal, per un totale di 39 km. Il tracciato inizia con un breve e leggero tratto di discesa, poi la strada spianerà e al km 10.5 si arriverà al primo rilevamento cronometrico. Ci saranno poi 7 km e si entrerà nel circuito di F1 Gilles Villeneuve, dove quattromila metri dopo è posizionato il secondo punto intermedio mentre il terzo è posizionato a 9.5 km dal traguardo. Gli ultimi km tenderanno leggermente all’insù, mentre gli ultimi 400 metri saranno duri con pendenza media del 6.1%.

Il grande favorito è Remco Evenepoel (Belgio), vincitore delle ultime tre edizioni. Solo Tony Martin e Fabian Cancellara sono riusciti a vincerne addirittura 4, ma nessuno dei due è riuscito a farlo di fila. Il corridore della Soudal è davanti dunque ad un’impresa senza precedenti, la grande condizone fisica gli da ottime chance di vittoria. Il classe 2000 è uscito dal Tour con grande morale, oltre ad aver dimostrato una crescita evidente, e nelle gare di preparazione al mondiale ha ottenuto la vittoria della classica di San Sebastian e del Gp di Quebec. Il successo non è scontato, ma se il belga farà la sua corsa sarà difficile batterlo. Il grande rivale è Filippo Ganna. Il piemontese ritrova finalmente un percorso adatto alle sue caratteristiche, dopo anni in cui il dislivello eccessivo non lo aiutava sicuramente. Non sarà semplice battere Evenepoel, ma Pippo ha il talento necessario per farcela.

Il terzo incomodo è Ethan Hayter (Grande Bretagna), che è uscito dalla Vuelta con grande condizione. Il britannico è stato beffato nella prima tappa da Pogacar, che gli ha negato la possibilità di vestire la maglia rossa proprio nella prova contro il tempo. Se dovesse battere sia Evenepoel che Ganna sarebbe una vera sorpresa, ma il classe 1998 ha le qualità per fare veramente bene. Per l’Italia in strada ci sarà anche Matteo Sobrero, una top ten sarebbe un buon risultato mentre il podio appare complicato. Attenzione anche a Paul Seixas (Francia), che punterà maggiormente al titolo iridato in linea ma non viene qua solo per figurare, Jacob Söderqvist (Svezia), campione a cronometro tra gli under lo scorso anno, ed Isaac del Toro (Messico).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale del mondiale maschile a cronometro 2026, con partenza ed arrivo a Montreal. Il primo atleta partirà alle 19.00 (ora italiana). Buon divertimento!