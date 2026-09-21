LIVE Ciclismo, cronometro maschile U23 Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Cattani e Milesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro maschile Under 23 dei Mondiali di ciclismo su strada 2026! Dopo le due prove élite maschile e femminile è il momento di assegnare la maglia iridata della categoria giovanile. Nel circuito di Montreal si sfidano i migliori giovani specialisti delle prove contro il tempo!

Il percorso della prova a crono under 23 è lungo 31,3 i chilometri, con partenza da Avenue du Parc e arrivo al Parc Jeanne-Mance. Un tracciato veloce, ma non banale, nel quale sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra potenza, aerodinamica e capacità di gestire le energie. I circa 197 metri di dislivello, concentrati nello strappo che porta sul traguardo (0,6 km al 6,1%), non rappresentano un ostacolo insormontabile per gli specialisti più pesanti, sarà essenziale però gestire al meglio lo sforzo per arrivare con le giuste energie negli ultimi, cruciali, metri di gara.

Non c’è un favorito assoluto, ma diversi corridori arrivano a Montréal con credenziali importanti. Lo spagnolo Héctor Martínez è tra i nomi più attesi dopo diversi piazzamenti di rilievo contro in questa specialità anche tra i professionisti. Oltre allo spagnolo occhi puntati anche sul belga Matisse Van Kerckhove, campione europeo U23 a cronometro nel 2025 e campione nazionale della specialità nel 2026. Da seguire inoltre i danesi Kristian Egholm, campione nazionale élite a cronometro, e Mads Landbo, campione nazionale U23, oltre all’irlandese Adam Rafferty, al norvegese Kasper Haugland e all’australiano Cameron Rogers.

L’Italia si affida a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il nome più atteso è quello di Milesi, specialista della disciplina: nel 2025 è stato 6° all’Europeo U23 a cronometro, mentre quest’anno ha conquistato la cronometro dell’Olympia’s Tour. Cattani, invece, arriva a Montréal dopo una stagione ricca di esperienza internazionale, con la partecipazione a Giro d’Italia Next Gen e Tour de l’Avenir. L’azzurro non è propriamente uno specialista, ma le sue caratteristiche da passista possono adattarsi bene ai 31,3 chilometri canadesi.

La prova a cronometro under 23 dei Mondiali di ciclismo su strada 2026 partirà alle 18.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!